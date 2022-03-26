Künye
Kıbrıs 12
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 kilo kokainle yakalandılar
1 kilo kokainle yakalandılar
Hayalleri suya düştü!
Hayalleri suya düştü!
Yumruklar havada uçuştu!
Yumruklar havada uçuştu!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Artemis Papasavvas'a hapis cezası!
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler
Antalya'dan tekneyle kaçak geldiler

Ataoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

26 Mart 2022 Cumartesi 21:17
14 Okunma
Ataoğlu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
banner108

Ataoğlu mesajında, yeni tiyatro binasının kısa süre içerisinde tamamlanması için kararlılık ortaya koyacaklarını, yasal düzenlemeler ile de tiyatronun daha üretken hale gelmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.

Ataoğlu’nun mesajınsa şu ifadelere yer verdi:  

“Uluslararası Tiyatro Enstitüsü’nün (ITI) 1961 yılında aldığı bir kararla 27 Mart gününü Dünya Tiyatro Günü olarak kabul edilir.

İnsanlar arasındaki barış ve dostluğun sağlanması adına, karşılıklı anlayışı geliştirmek, üretmek ve sanatsal yaratıcılığın gelimesine katkı koymak amacıyla, her yıl 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü olarak kutlanmakta, her yılın 27 Mart’ında bunun hatırlatılması adına kutlanmaktadır.

Barışın, dostluğun, birlik ve beraberliğin sanatla buluşması ve insan yaşamının kısa bir kesitinin anlatıldığı tiyatro, Kıbrıs Türk Kültürü içerisinde de çok önemi bir yeri vardır. Meddahlık, ortaoyunu ve kukla oyunları (Karagöz Hacivat), uzun yıllar, Kıbrıs Türkü’nün en önemli eğlence aracı olmuştur.

Bu kültür günümüzde unutulmaya yüz tutumuş olsa da tiyatro, bu kültürü ayakta tutan en önemli sanat dallarımızdandır.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, her yıl sergilediği birden fazla oyunla, bu kültürü ayakta tuan önemli kurumlarımızdandır.

1999 yılından bu yana, sahnesiz kalan tiyatromuz, buna rağmen, çalışmalarına büyük bir özveri ile devam etmekte, bu vesileyle değerli katkılarını ortaya koyan tüm sanatçılarımıza, toplumun kültürel ve sanatsal değerleri adına teşekkür etmek istiyorum.

27 Şubat 1999 yılında yanan tiyatro salonunun II. etap projesi için bütçede gerekli kaynağın ayrıldığını, en kısa süre içerisinde ihaleye çıkılarak, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na yeni bir tiyatro salonu kazandırmak kararlılığında olduğumuzun altını çizmek istiyorum.

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları yasasındaki eksikliklerin de günümüz koşullarına göre revize edilmesi adına da çalışmaların başlatılarak, tiyatromuzun gelişimine katkı koyma kararlılığındayız.

İnanıyorum ki, bir anlatım sanatı olarak da tanımlanan tiyatro, ortaya koyacağımız ulusal ve uluslararası tiyatro festivalleri ile de Kıbrıs Türkü’nün yaşamını nesiller boyunca anlatacak, anlatımına nefes olacak sanatçılarımız da bu ülkede yetişmeye devam edecektir.

Bu inanç ve bu kararlılıkla, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü kutlarım. ”

Anahtar Kelimeler:
Fikri Ataoğlu27 Mart Dünya Tiyatro Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mimarlar Odası 54. Genel Kurulu gerçekleştirildi
Mimarlar Odası 54. Genel Kurulu gerçekleştirildi
İç Mimarlar Odası’nın 7. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
İç Mimarlar Odası’nın 7. Dönem Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı yeniden Naimoğulları oldu
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı yeniden Naimoğulları oldu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim