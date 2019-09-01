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Ava gitti, kendini vurdu

01 Eylül 2019 Pazar 13:59
Ava gitti, kendini vurdu

Esentepe'de sakin Ahmet Erdoğan saat 12.50 sıralarında,  Esentepe'de mezarlığın kuzey batı kısmındaki arazide avlandığı sırada, yokuş aşağı indiği sırada düşmesi sonucu tasarrufunda bulunan tüfeğin ateş alması neticesinde karın kısmından yaraladı.  Olayda yaralanan Ahmet Erdoğan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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Vatandas 2019-09-01 16:48:38

Keske hepsi bir birini vursa... hayvanlar azalacana indsanlar azalsin

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