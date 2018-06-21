Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95057
ALTIN
192.277
DOLAR
4.7244
STERLİN
6.2510
EURO
5.4834
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!
Kendi cenazesine katıldı
Kendi cenazesine katıldı
banner34

Aygın: “Üretici kadınlarımıza yönelik semt pazarları ve aktivite evleri oluşturacağız”

Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Girne Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı olan Sümer Aygın, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi Girne Şubesi’ni ziyaret etti.

21 Haziran 2018 Perşembe 21:45
Aygın: “Üretici kadınlarımıza yönelik semt pazarları ve aktivite evleri oluşturacağız”

Seçim bürosundan yapılan açıklamaya göre Aygın, Konsey’in kurulduğu 1967 yılından günümüze çok önemli konularda sorumluluklar üstlenen bir kurum olduğunu, ayrıca yardım kampanyaları ile bir çok kişiye destek olduğunu söyledi.

Kadınların günümüz koşullarında iş hayatında yatırımcı olarak daha fazla yer aldığını belirten Aygın, Bandabulya’da kent müzesi oluşturmak projelerinin daha önce olduğunu, ancak bugünkü koşullar gereğince kadın yatırımcıların yer alacağı bir pazar haline getirilmesi yönünde planları olduğunu belirtti. 

banner39

Seçimi kazanacaklarına inandığını belirten Aygın, konsey binası ve çevresinin fiziki koşullarının daha da iyileştirilmesi için desteğe hazır olduklarını belirtti. 

Aygın, ikinci bahar gündüz aktivite merkezleri ile de, Girne merkez ve çevre köylerinde açacakları aktivite evleri sayesinde, belirli yaş üstü insanların gündüz saatlerinde toplanıp zamanlarını değerlendirecekleri mekanlar oluşturulacağını kaydetti. 

Aygın, çeşitli sebeplerden evlerinde üretim yapmak zorunda kalan ev kadınlarının, ev içi üretimlerini artı değere dönüştürmeleri için köylerde kurulacak semt pazarlarında yer almalarını istediklerini;bu sayede lokal küçük üreticinin pazara açılma şansı olacağını ekledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaza yapan sürücü ortadan kayboldu
Kaza yapan sürücü ortadan kayboldu
Aracıyla 50 metrelik uçuruma düştü
Aracıyla 50 metrelik uçuruma düştü
Başını açmayan öğrencilerin diplomaları onaylanmadı!
Başını açmayan öğrencilerin diplomaları onaylanmadı!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim