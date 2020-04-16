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Başbakan'dan Güneyden gelen ilaçlara tepki!

Başbakanlıktan bugün yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı’nda faaliyet gösteren “ İki Toplumlu Sağlık Komitesi” tarafından Güney Kıbrıs’tan sağlanan ilaç ve malzemelerin Cumhurbaşkanlığı- Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile yasal olmayan yollardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçirildiğinin saptandığı” belirtildi.

16 Nisan 2020 Perşembe 21:50
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Başbakan'dan Güneyden gelen ilaçlara tepki!

Başbakanlıktan bugün yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı’nda faaliyet gösteren “İki Toplumlu Sağlık Komitesi” tarafından Güney Kıbrıs’tan sağlanan ilaç ve malzemelerin Cumhurbaşkanlığı - Lefkoşa Türk Belediyesi işbirliği ile yasal olmayan yollardan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçirildiğinin saptandığı belirtildi ve söz konusu ilaçlarla ilgili birtakım kararlar alındığı açıklandı.

Açıklamada, söz konusu ilaçların Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi tarafından inceleneceği, uygun görülmesi halinde depolarda bulunmasına ve gerekmesi halinde kullanılmasına izin verileceği kaydedildi.

Başbakanlık açıklamasında, “ söz konusu ilaçların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirilmesinde görev alanların karantinaya alınıp alınmayacağının da Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alındığı” ifade edildi.

Başbakanlık açıklamasında şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanlığı çatısı altında faaliyet gösteren ’İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nce’ Avrupa Birliği ve Rum Yönetimi’nden temin edildiği belirtilen bir miktar ilaç ve malzeme, bugün öğleden sonra yasal olmayan yollardan ülkemize geçirildi.

Şöyle ki; Bir ilacın veya sağlık malzemesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girebilmesi için önceden İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden izin alınması gerekir.

İzin alındıktan sonra ise, söz konusu ilaç ve malzemeler için gümrük işlemleri yapılır.

Bu olayda, bu iki yasal süreç de göz ardı edilmiş, Cumhurbaşkanlığı’nın talimatı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin olaya dahil edilmesiyle söz konusu malzemeler usulsüzce ülkemize sokulmuştur.

Bu gelişmeler hükümetimizce değerlendirilmiş ve aşağıdaki hususların halkımızın bilgisine getirilmesi kararlaştırılmıştır:

  • Söz konusu ilaç ve malzemelerin yasa dışı olarak ülkemize sokulması ilgili makamlarca incelenecek ve gereği yapılacaktır.
  • Rum tarafındaki kişilerle temasın olması dolayısı ile söz konusu süreçte yer alanların karantinaya alınıp alınmayacağı Sağlık Bakanlığı tarafından titizlikle incelenecek ve gereği yapılacaktır.
  • Söz konusu ilaç ve malzemenin Covid-19 virüsü ile mücadelede kullanılıp kullanılamayacağı uzmanlarca ele alınacak, eğer bir sıkıntı yoksa söz konusu malzemenin depolarımızda bulunmasına ve gerektiğinde kullanılmasına izin verilecektir.
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısErsin TatarKoronavirüsCoronavirüs
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lefke 2020-04-16 22:05:33

Bu nasıl devlet başbakanım, izin alınmadan, kontrol yapılmadan bu olay nasıl gerçekleşir

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yurttaş 2020-04-16 22:29:23

Senin parti başkanı sonra da başbakan olmanı sağlayanlar muhtemelen en büyük pişmanlıklarını yaşamaktadırlar..

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Dilaver 2020-04-16 22:37:58

Tatarın Elinden Gelse Korona Virüsünüde Akıncı Yaydı Deycek

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