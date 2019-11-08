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Başbakan Tatar Ankara Ticaret Odası’nı kabul etti

08 Kasım 2019 Cuma 19:39
Başbakan Tatar Ankara Ticaret Odası’nı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Gürsel Baran başkanlığındaki Ankara Ticaret Odası heyetini kabul etti. Ziyarette heyete, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de eşlik etti.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran konuşmasında, KKTC’ye gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, geldikleri saatten beri çok sıcak ve samimi temaslar yaptıklarını belirtti.

Türkiye’nin çok zor günlerden geçtiğine değinin Baran, KKTC halkının Türkiye Cumhuriyeti’ne gönülden destek vermesinden dolayı da duydukları memnuniyeti kaydetti.

Türkiye’de 40 yıldır yaşanan terör sıkıntılarının bir daha yaşanmaması temennisinde de bulunan Baran, KKTC halkının kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Baran ayrıca, Ankara Ticaret Odası’nın KKTC’nin lehine olacak her konuda her türlü adımı atacaklarını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar da, Türkiye Cumhuriyeti ile hükümetin tüm organları ve sivil toplum örgütleriyle temasların devam etmesi ve yakınlaşmalar sağlanmasının kendilerinin felsefesi olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin 1974 müdahalesiyle bir soykırımdan kurtardığı Kıbrıs Türk halkının kendi devletini kurabildiğine değinin Tatar, Kıbrıs Türk halkının bu devlet çatısı altında bir refah düzeyi sağladığını kaydetti.

Devletin yapısını güçlendirerek, gelecek nesillere imkan sağlanması gerektiğine dikkat çeken Tatar, ekonomik faaliyetlerle ekonominin daha üretken bir yapıya sahip olması ve refah içinde yaşanması için gerekenin yapılacağını belirtti.

Türkiye ile birlikte var olan ilişkilerin daha da büyüyerek, artması gerektiğine dikkat çeken Tatar, Türkiye’nin ekonomik krizi başarıyla atlattığını kaydetti. Tatar, Türkiye’deki ekonominin iyiye gittiğini gördüklerini söyledi.

Türkiye’nin Akdeniz’de başlattığı doğal gaz arama çalışmaların KKTC’yi önemli bir noktaya getirdiğini kaydeden Tatar, KKTC’nin kurulunun 36’ıncı yıldönümüne girileceği bu günlerde Türkiye ile karşılıklı olarak işbirliğini artırmak gerektiğini belirtti.

Daha üretken ve verimli bir yapıya sahip olabilmek için çok çalışmak gerektiğine de değinin Tatar, birçok alanda birçok projelerin geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Odaların yapacağı çalışmaların da ülke açısından büyük önem taşıdığını belirten Tatar, KKTC’nin ileriye dönük haklı davasını taşıyarak güçlenebilmesi gerektiğini kaydetti.

KIBRIS KONUSU

Başbakan Ersin Tatar, şu anda üçlü görüşmeden bahsedildiğini ancak kendilerinin elde ettiği bilgilere göre Kıbrıs konusunda masada ciddi bir gelişeme olmadığını belirtti. Tatar, Guterres çerçevesindeki anlaşmanın başarısız bulunduğunu ve yapılan açıklamalarda da “artık bu neslin son denemesiydi” ifadelerinin kullanıldığını kaydetti.

Zeminde ve referans şartlarında bir gelişeme olmadan tekrar müzakere masasına oturmanın Kıbrıs Türkü’nün şu anda bir menfaatine olmadığını düşündüklerini söyleyen Tatar, şartların yerine gelmesi ve Kıbrıs’ta bir eşitlik temelinde anlaşma olması halinde müzakerelere oturulabileceğini kaydetti.

50 sene yapılan görüşmelerde federal temelde bir ortaklığın mümkün olmadığının ortaya çıktığını dile getiren Tatar, Rumlar ile Türklerin federal temel çerçevesinde ortak hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

Kıbrıs konusunda artık alternatif düşüncelerin de konuşulması gerektiğine dikkat çeken Tatar, bunların da başında AB içerisinde iki devlet temelin bir anlaşmaya götürecek bir yolculuğun da olabileceğini ve tüm bunları müzakere etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Siyasi eşitlik yerine, egemen eşitlik temelinde kendi devletine sahip çıkma noktasında olduklarını söyleyen Tatar, Türkiye’nin garantörlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu ve Türkiye ile ilişkilerinin de kimse tarafından bozulmasına izin vermeyeceklerini belirti.

Kabulde hediye teatisinde bulunuldu, anı fotoğrafı çekildi.

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