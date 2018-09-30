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Bazı sendikalar greve gidiyor

Ekonomik kriz nedeniyle bazı sendikalar yarın grev ve eylem yapacak

30 Eylül 2018 Pazar 13:36
Bazı sendikalar greve gidiyor

Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu Hür-İŞ ve federasyona bağlı sendikalar ile Kamu Görevlileri Sendikası Kamu-Sen, yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Meclis önünde eylem yapacak.

HÜR-İŞ Federasyonu ve federasyona bağlı sendikalar ile Kamu-Sen, yarın Meclis önünde gerçekleştireceği eylemle ilgili Cuma gün basın toplantısı düzenledi.

“Zamlara hayır diyorsan haydi hep birlikte” sloganı ile gerçekleştirilecek eyleme, ülkenin geleceğini düşünen herkesin eyleme destek vermesi gerektiği vurgulandı.

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan insanların alım gücünün yaşam sınırının altına düştüğünü belirterek, Hükümeti gerekli önlemleri almamakla suçladı.

09.00-12.00 saatleri arasında Meclis önünde gerçekleştirilecek eylemde tüm sendikaları görmek istediklerini belirten Atan, “Zamlara hayır diyorsan haydi hep birlikte” sloganını hatırlattı.

HÜRİŞ Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin de son aylarda ülkede gelişen ekonomik krize işaret etti.

Yarın, meclis önünde olacaklarını hatırlatan Yeltekin, hedeflerinin sadece Hükümet değil Meclisin geneli olduğunu kaydetti.

Yeltekin, “Ülkenin ve halkın geleceğine sahip çıkılması gerekiyor. Bu inanca sahip olan tüm sendikaların Pazartesi günü Meclis önüne gitmesi gerekiyor” dedi.

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