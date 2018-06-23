BEAL ve 20 TFL için yerleştirme sınavları bugün

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi olmak üzere 2 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 08:30-10:15, ikinci oturum ise 10:45-12:00 saatleri arasında.

Kayıt işlemlerini yapmış toplam 741 öğrencinin katılacağı sınavın tamamlanmasıyla beraber sınav soruları ve yanıt anahtarları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı web sitesinde (www.mebnet.net) yayımlanacak. Yanıt kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının bugün akşam saatlerinde açıklanması öngörülüyor.

Öğrenciler; sınav sonuçlarına göre tercih ettikleri okul ve programlara yerleşme hakkı elde etmiş olacak.

Buna göre 20 Temmuz Fen Lisesi Fen programına 130, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin Anadolu Lisesi programına 120 ve IGCSE programına 30 olmak üzere toplam 280 öğrenci 2018-2019 öğretim yılı için Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ne kayıt hakkı elde etmiş olacak.