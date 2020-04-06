Benter’den beklenen açıklama geldi

Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter, Vakıflar İdaresi’nin Çangar Motors’dan ihalesiz şekilde 5 ambulans aldığına dair iddialara yanıt verdi. “Biz Sağlık Bakanlığı’na parayı hibe ettik, ambulansların nereden alındığına karışmadık” şeklinde bir açıklamada bulunan Benter, topu Sağlık Bakanlığı’na attı.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta açılan ‘adrese teslim’ ihale ile Çangar Motors’un ülkeye getirdiği ambulanslar tanesi 43 bin Euro’dan toplamda 516 bin Euro’ya bugün satın alındı. Bu sabah gerçekleştirilen ihale ile ‘tartışmalı’ ambulanslar Sağlık Bakanlığı tarafından satın alındı.

Ambulansların 5 tanesinin satın alınması için 214 bin 500 Euro Vakıflar İdaresi tarafından bağışlanırken, Sağlık Bakanlığı’nın açtığı ihale ile 7 tane ambulansın bedeli olan yaklaşık 302 bin Euro ise devlet bütçesinden verilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın ‘adrese teslim ihale’ ve ‘şartnamelere aykırı ve eksiklikleri bulunan’ ambulansların alımıyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

VAKIFLAR İDARESİ, “BİZ SADECE PARAYI VERDİK İHALEYİ VAKIFLAR YAPTI”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, ambulans alımı ile ilgili konuya karışmadığını, ihale sürecinin Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü bildirdi. Kıbrıs Vakıflar İdaresi yazılı açıklamasında, “Bir şirketin direktörünün ağzından yapılan ‘Vakıflar ihalesiz ambulans aldı’ açıklamaları asılsız iddialardır. Kıbrıs Vakıflar İdaresi hiçbir koşulda Sağlık Bakanlığı için ihalesiz ambulans alımı yapmamıştır. Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu, virüs salgınından önce Şubat 2020 tarihinde, ülkemizin ihtiyaçları göz ününe alınarak 5 bölgeye 5 adet ambulans alımı için Sağlık Bakanlığı’na 214,500 Euro hibe etme kararı almıştır. Ambulansların ne şekilde alınacağına Kıbrıs Vakıflar İdaresi karışmamaktadır. İhale süreci Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.”

ARIKLI, “BU İHALE GEREKSİZDİ”



Merkezi İhale Komisyonu tarafından açılan ambulans ihalesinin ‘adrese teslim’ bir ihale olduğunu söyleyen Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, ekonomik bunalım yaşanan bu dönemde bu ihalenin yapılmasının gereksiz olduğunu savundu.

“İhale şartnamesinde; 30 günde teslim şartı olduğuna ve hiç bir firmanın en düşük teklifi verse bile bu süre içerisinde ambulansları teslim edemeyeceğine göre, ambulansları ülkede tutan firmanın dışında başka bir firma bu ihaleye giremeyecekti. Dolayısı ile tek bir firmanın katılabileceği adrese teslim bu ihale, MİK kanun ve tüzüklerine aykırıdır” diyen Arıklı, bu ambulansların ISP fren sistemi ve monitör eksikliği gibi eksiklikleri olmasının da ihale şartnamesine aykırı olduğunun altını çizdi.

Erhan Arıklı, isim vermeden de olsa Çangar Motors’un ülkeye getirdiği ambulansların tanesi 43 bin Euro’dan yaklaşık Sağlık Bakanlığı’nın açtığı ihale neticesinde satın alındığını duyurdu.

DENKTAŞ, “ÖZEL HASTANELERDEKİ AMBULASLAR 112 ACİL SERVİSE DEVREDİLMELİYDİ”

DP Milletvekili Serdar Denktaş’ta geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile Sağlık Bakanlığı’nın yangından mal kaçırırcasına tanesi 43 bin Euro’dan 12 ambulans almak için ihale açtığını duyurmuştu. Denktaş, ülkenin içinde bulunduğu bu ekonomik kriz döneminde, devletin ülkedeki bir iş adamını memnun etmek amacıyla ambulans satın almak yerine, özel hastanelerdeki ambulansların 112 Acil Servis’in hizmetine verilerek tüm ambulansların tek bir merkezde kullanılması gerektiğini savunmuştu.