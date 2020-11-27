Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
İSTİNAF, AKACAN’IN TALEBİNİ REDDETTİ
Biri 10 diğeri 20 ay hapis cezası aldı
Biri 10 diğeri 20 ay...
Bir kişiye 15 ay, 2 kişiye 4 yıl hapis cezası
Bir kişiye 15 ay, 2...
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve dudağından öptü
14 yaşındaki çocuğu boynundan ve...
3 ay cezaevine gönderildi
3 ay cezaevine gönderildi

Beş parti başkanı yemekte buluşuyor!

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde beş parti başkanı bu akşam 'özel bir yemekte' bir araya geliyor!

27 Kasım 2020 Cuma 11:14
1504 Okunma
Beş parti başkanı yemekte buluşuyor!

Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde beş parti başkanı bu akşam yemekte bir araya geliyor. 

Ses Kıbrıs'ta yer alan habere göre 'özel' olarak gerçekleşecek bu yemeğe hükümeti kurma yetkisini elinde bulunduran CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yanı sıra, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, HP Genel Başkanı Yenal Senin, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katılacak. 

İddialara göre Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan vekili Hamza Ersan Saner 'yemeğe katılmama' kararı aldı. 

Ulusal Birlik Partisi Başkan vekilinin katılmayacağı bu yemekte, diğer 5 parti başkanı hükümeti kurma konusunu görüşüp, karara bağlayacak.

KAYNAK : SES KIBRIS

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 ay hapse mahkum oldular
3 ay hapse mahkum oldular
Kritik yemek başladı
Kritik yemek başladı
KKTC'de 7 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi
KKTC'de 7 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim