BİR AYLIK İFTAR MENÜSÜ 9 BİN TL / Video Haber

Esengül AYKAÇ - ÖZEL HABER

Son bir yılda döviz artışı dünyadaki diğer ülkeleri etkilerden ülkemizi de etkiledi. Bu yıl fiyatlardaki artış nedeniyle eski kalabalık iftar sofralarını arattı.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının, iftar menüsünün maliyeti bu yıl sofraların tadını kaçırdı. Gıda ve sebze ürünlerinin fiyatlarının geçen yıla oranla büyük artış gösterdiği bugünlerde oruç tutanlar eski ramazanları arar olduklarını belirtti.

Gündem Kıbrıs’tan Esengül Aykaç’ın haberine göre 4 kişilik bir ailenin bir günlük iftar menüsünün maliyeti 300 TL olurken bunun otuz günlük maliyeti ise 9 bin TL’ye tekabül ediyor.

Asgari ücretin 6 bin 90 TL olduğu KKTC’de günlük 300 TL olan iftar menüsünün maliyeti asgari ücretliler için oruç değil açlık sınırı.

Gündem Kıbrıs’a konuşan vatandaşlar, “Eski ramazanları arıyoruz. Şu anki asgari ücret ile 2 kişilik aile anca geçiniyor. Her şey çok pahalı olduğu için hiçbir şey alınamıyor” dedi.