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Bugün Dünya Trafik Kontrolörleri Günü...

"Ağır sorumluluklarımıza rağmen gereken değeri görmüyoruz”

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:26
Bugün Dünya Trafik Kontrolörleri Günü...

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, mesleki sorunlarının çözümünün acil ve elzem olduğunu vurguladı. 

Kapısız, Hava Trafik Kontrolörleri olarak hergün onlarca ülkeden yüzlerce uçağa hizmet verdiklerini, dünyanın her köşesindeki meslektaşlarıyla birlikte yüzbinlerin ailerine, tatillerine, işlerine ulaşmasını sağladıklarını, ülkeye ulaşımın neredeyse tamamını oluşturan hava trafiğini 43 yıldır güvenle yönettiklerini kaydetti.

Üstlendikleri ağır sorumluluğa rağmen gereken değeri görememekten şikayet eden Kapısız, Hava Trafik Kontrol Birimi’nin teknik altyapı eksikleri, yasalardaki yetersizlikler, eleman eksiği gibi sorunlarla boğuşarak can güvenliği sağlamaya çalıştığını kaydetti.

Kapısız, Başta Hava Trafik Kontrolörleri Yasası’nın ivedilikle yasalaşması olmak üzere mesleki sorunlarının çözülmesinin acil ve elzem olduğunu, yaşanabilecek tek bir hatanın bedelinin ödenemeyecek kadar büyük olacağını hükümet edenlere tekrardan hatırlatmak istediğini vurguladı.

Kapısız, “Tüm Hava Trafik Kontrolörü arkadaşlarımızın 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü’nü kutlarız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası BaşkanıCem KapısızMesleki SorunlarHaberGündemKıbrıs
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