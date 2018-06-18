Çağ dışı bırakıldılar

Havadis'ten Ali Elmas'ın haberine göre, Dörtyol köyünde, Okul Sokak’ta geçen ay önce kablonun kopması sonucu telefon hattında arıza meydana geldi, sokakta ev telefonlarından iletişim kesildi.

Dörtyol’da Okul Sokak’ta, sokak lambaları da yaklaşık bir aydır yanmıyor.

Okul Sokak’ta yaşanan sorunlar, gerek köy muhtarı gerekse Okul Sokak sakinleri tarafından yetkililere bildirildi ancak ilgili kurumlar sorunların çözümüne yönelik herhangi bir çalışma başlatmadı.

Dörtyol’da ikamet eden İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü de sorunların çözümü konusunda ilgili kurumların yetkilileri ile temasa geçti ancak Öncü’nün de girişimleri sonuçsuz kaldı.

Vatandaş isyan etti

Dörtyol’da Okul Sokak’ta ikamet eden vatandaşlar, yetkililerin sorunlara kayıtsız kalmasından şikayet etti.

Ev telefonlarından iletişim haklarının elinden alındığını söyleyen sokak sakinleri, bu durumun kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

Okul Sokak’ta ikamet eden vatandaşlar, yaklaşık bir aydır sokak lambalarının da yanmadığını söyleyerek isyan etti.

Havadis’e konuşan vatandaşlar, “Elektrik Kurumu’na da Telefon Dairesi’ne de gerekli şikayetler defalarca yapıldı. Her iki kurumda da yetkililer, geri döneceklerini ve soruna müdahale edeceklerini söylediler ancak gelen giden olmadı. Resmen bizimle alay ediyorlar” diye konuştu.

Erel: Devletin kurumları soruna kayıtsız kaldı

Dörtyol Muhtarı Salih Erel, Dörtyol köyünde birçok sokakta sokak lambalarının yanmadığı ve telefon hatlarında arıza olduğunu söyledi. Okul Sokak’ta ise hem sokak lambalarının yanmadığını hem de telefon hattında sorun olduğunu kaydeden Erel, ilgili kurumlara durumu yazılı olarak bildirdiğini ancak sorunların çözümü için hiçbir çalışma başlatılmadığını söyledi.

Erel, “Hem Elektrik Kurumu’na hem de Telefon Dairesi’ne gidip ilgili kişilerle görüştüm ve Okul Sokak’taki sorunu aktardım. Şikayetimi yazılı olarak da yaptım. Geri döneceklerini söylediler ama yaklaşık bir aydır sorun çözülmedi. Devletin iki kurumu da soruna kayıtsız kaldı.”

Öncü: Elimden geleni yaptım

Dörtyol’da ikamet eden İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü de soruna müdahale etmeye çalıştı ancak Öncü’nün de girişimleri sonuçsuz kaldı.

Öncü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gerek Elektrik Kurumu’na gerekse Telefon Dairesi’ne bizzat giderek Dörtyol köyünde Okul Sokak’ta yaşanan sorunları yetkililere aktardığını ancak, yaklaşık bir aydır her iki soruna da çözüm üretilmediğini söyledi.

Öncü, “Okul Sokak’taki sorunların çözümü konusunda muhatap Elektrik Kurumu ve Telefon Dairesi’dir. Ben üzerime düşeni ve elimden geleni yaptım ancak olumlu bir neticeye ulaşamadık. Umarım kısa sürede sorun yetkili mercilerce çözülür” dedi.

Vatandaşlar ne dedi?

Burak Taş: “Mahallemizdeki telefon hattında yaklaşık 1 ay önce arıza meydana geldi. Hattın kablosu kopmuş, atıl vaziyette duruyordu. İlgili daireye ve belediyeye başvurduk ve durumu bildirdik. Belediye başkanı da konu ile ilgili yetkili kişilerle temaslarda bulundu ancak hiçbir gelişme olmadı. Biz de mahalleli olarak telefon kablosunu bir kazaya meydan vermemesi için derleyip direğe astık. Sokak lambaları da yanmıyor. Yetkililere çağrımız bu iki konu hakkında da gereğinin bir an önce yapılmasıdır.”

Tahsin Gök: “Yaklaşık bir aydır ne sokak lambaları yanıyor ne de telefon bağlantısını sağlayan kabloya müdahale edildi. Her iki konu hakkında da ilgili daireleri defalarca aradık, durumu bildirdik. Her defasında bize geri döneceklerini söylediler, dönmediler. Mahallelinin sesini duymak istemediler. Belediye başkanı ve muhtar da sorunun çözümü konusunda harekete geçti ve ilgili dairelerin yetkilileri ile görüştü ancak sonuç değişmedi. Bekliyoruz. Umarım en kısa zamanda bu aksaklıkları giderirler.”

Halil Taş: “Çağdaş ülkelerde halk, sıkıntısını ilgili makamlara bildirir ve yetkililer en kısa sürede sorunun çözümü noktasında gerekeni yapar. Bizim ülkemizde en küçük sorun bile haftalar bazen aylarca sürüyor. Yetkililer halkın sesine kulak vermiyor. Bir aydır ne sokak lambaları tamir edildi ne de telefon hattındaki sorun giderildi. Bir mahalle düşünün ki telefon hattı bozuk, iletişim hakkı elinden alınmış durumda. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.”

Emine Taş: “Sokak lambalarımız 1 aydır yanmıyor. Telefon hattının kabloları koptu, kablolar yolda tehlike arz edecek şekilde duruyor. Ev telefonlarımızdan iletişim sağlayamıyoruz. Bu sorunlar yaklaşık bir aydır devam ediyor ama ilgilenen yok. Artık sesimizin duyulmasını ve daha fazla gecikmeden sorunun giderilmesini istiyoruz. Sokaklarımız aydınlansın, iletişim hakkımız geri verilsin istiyoruz.”

Canan Taş: “Yaz ayındayız ama ne yazık ki ne biz yetişkinler akşamları kapı önlerinde oturabiliyoruz ne de çocuklarımızın kapı önünde oynamalarına izin verebiliyoruz çünkü sokak lambaları bir aydır yanmıyor. Öte yandan mahalledeki telefon hattının kablosu koptu bu olayın da üzerinden neredeyse 1 ay geçti ve bu sorun da çözümsüz kaldı. Yetkililer artık sesimizi duysun ve her iki sorun da bir an önce çözülsün.”

Mesut Taş: “Ev telefonlarından iletişim sağlayamıyoruz, sokağımız bir aydır karanlığa mahkum. Gerek Elektrik Kurumu’nu gerekse Telefon Dairesi’ni defalarca aramamıza rağmen sorun çözülmedi. Nereye gitmemiz, kime derdimizi anlatmamız gerekiyor artık bilemez olduk. Çağdışı yaşıyoruz.”