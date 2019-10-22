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Çakıcı, şans oyunları yasa tasarısının ivediliğinin onaylanmasına tepki gösterdi

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, parti olarak casinoların lisans yenilemesi süresinin uzatılmasına karşı olduklarını belirterek, Meclis’te dün Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın ivediliğinin onaylanmasını eleştirdi.

22 Ekim 2019 Salı 15:53
Çakıcı, şans oyunları yasa tasarısının ivediliğinin onaylanmasına tepki gösterdi

Yazılı bir açıklama yapan Çakıcı, Cumhuriyet Meclisi’nde dün Casinoların lisans yenilemesi için 3 yılda bir Bakanlar Kurulu’nun onay vermesine ilişkin düzenlemenin 30 yıla çıkarılmasına ilişkin değişiklik de içeren Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın ivediliğinin onaylanmasına tepki gösterdi.
Çakıcı, ülkenin kumar bağımlılığında dünyada dördüncü sırada olduğunu dolayısıyla kumarhanelerle ilgili alınan bu kararın “kabul edilemez olduğunu” savundu.

Ülke insanının yaklaşık yüzde 13’ünün kumar sorunu bulunduğunu, bunun yüzde 4’ünün kumar bağımlılığı, yüzde 9’unun ise kumar sorunu yaşadığını belirten Çakıcı, tüm bunlar yaşanırken hükümetin, casinoların lisans yenilemesi için verilen süreyi 30 yıla çıkarmak istemesinin “anlaşılır hiç bir yanı olmadığını” belirtti.

KKTC’nin “eğitim adası” olarak değil de “kumar adası” olarak tanımlandığını savunan Mehmet Çakıcı, parti olarak casinoların lisans yenilemesi süresinin uzatılmasına karşı olduklarını ve yapıcı muhalefet anlayışını sürdüreceklerini belirtti.

Hükümete eleştiriler yönelten Mehmet Çakıcı, ülkenin yatırım beklediğini ancak bu yatırımların sadece sermaye kesimini desteklemeye yönelik olmaması gerektiğini kaydetti.

Hükümetin “bu konuda da sınıfta kaldığını” iddia eden Çakıcı, vatandaşın geçim derdinde olduğunu, hükümet yetkililerinin ise bazı kesimlere ayrıcalık tanıma yarışı içine girdiklerini ileri sürdü.
Çakıcı, “Halk ekonomik sorunlarla boğuşurken, dövizde yaşanan artışlardan dolayı her geçen gün iflaslar çoğalırken, banka faizlerinden dolayı mağduriyetler yaşanırken, gençler iş bulamadığı için göç etmek zorunda kalırken, eğitim, trafik, alt yapı, pahalı uçak biletleri konusu insanların belini bükerken, hükümeti acilen Kıbrıs Türk halkının yaşamını kolaylaştıracak icraatları hayata geçirmeye davet etti.
TAK/EMT

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