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Çavuşoğlu: "KKTC olarak TÜRKSOY'un ciddi bir aktörüyüz"

01 Aralık 2019 Pazar 12:37
Çavuşoğlu: "KKTC olarak TÜRKSOY'un ciddi bir aktörüyüz"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu TÜRKSOY ile her yıl 2-3 organizasyona imza attıklarını belirterek, "KKTC olarak, TÜRKSOY'un ciddi bir aktörüyüz." dedi.  

TÜRKSOY'un uzun zamandan beri aynı dili konuşan, aynı soydan gelen insanları bir araya getirmeye çalıştığının altını çizen Çavuşoğlu, "Biz de bu emeğe katkı koyan ülkelerdeniz. Birleşmiş Milletler nezdinde, KKTC tanınmayan bir ülke olmasına rağmen biz aslında TÜRKSOY'un ciddi bir aktörüyüz. TÜRKSOY'un Türk şehirlerinde yaptığı bütün toplantılara katılmaktayız. KKTC devleti ve milleti olarak, anavatan Türkiye ile birlikte atılacak her adımda TÜRKSOY'un destekçisiyiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, gözlemci ülke sıfatıyla katıldıkları TÜRKSOY'a üye ülkelerden ve soydaşlardan destek beklediklerini de sözlerine ekledi. 
TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı'nda, Özbekistan'ın Hive şehri, "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilmiş ve 2020'nin Kazak şair "Abay Kunanbayev Yılı" ilan edilmesi kararlaştırılmıştı.

Türk dünyasının 2019 Kültür Başkenti olan Kırgızistan'ın Oş şehri, düzenlenen kapanış töreniyle unvanını Özbekistan'ın Hive şehrine devretti. 
2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti resmi kapanış programı, Kırgızistan'ın güneyindeki Oş'ta, Sultan İbrağimov Oş Kırgız Drama Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi.
Tören öncesinde, geçen aylarda TÜRKSOY Ressamlar ve Fotoğrafçılar Buluşması'nda yapılan eserler ile Özbek diline çevrilen Manas Destanı tanıtıldı ve Aşık Veysel Sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.  
Türk dünyasının ünlü halk yazarlarının eserlerinde yer alan kahramanlar, tiyatro oyuncuları tarafından canlandırıldı.
 

"OŞ ŞEHRİNİN TANITIMI BAŞARILI OLDU"
Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un katılımıyla açılışı nisanda yapılan Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş şehrinin tanıtımının başarılı olduğunu belirtti.
Camankulov, Oş halkının, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşımaya devam etmesi ve buna layık olmaya çalışması gerektiğini vurguladı. 
Oş Büyükşehir Belediye Başkanı Talaybek Sarıbaşev, Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyan Oş'un siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak geliştiğini ifade etti. 
Sarıbaşev, Oş'un Türk dünyası şehirleriyle yakınlaştığına ve kente sosyal alanlarda yeni yatırımların yapıldığını vurgulayarak, şehri ziyaret eden turist sayısındaki artışa dikkati çekti.  
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını taşıyan Oş şehrinin, üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirdiğini, tanıtımına ve kültür turizmi potansiyelinin gelişmesine katkı sağladığını kaydetti. 
Kaseinov, organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanına, Oş Büyükşehir Belediye Başkanına ve Oş halkına teşekkürlerini iletti. 

Oş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sarıbaşev, Türk Dünyası Kültür Başkenti sembolünü Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Kamola Akilova'ya törenle takdim etti. 
Program, Türk dünyasından çeşitli dans gruplarının gösterileriyle sona erdi.
Kırgızistan'ın "Şattık" ünlü genç folklor dans grubunun eşliğinde, Türk Dünyası ülkelerinin sunduğu dans gösterileri, davetliler tarafından büyük beğeni ile izlendi.
 

"TÜRK DÜNYASINA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk dünyasının ve Türk haklarının daha yakınen tanışması ve kaynaşması yolunda Türk dünyasına desteklerimiz devam edecek." dedi. 
Alpaslan, Kırgızistan'ın Oş kentinde bugün gerçekleşen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 37. Dönem Toplantısı'nda da "Kültür başkentliğini Oş kentinden devralan Özbekistan'ın Hive kentini tebrik ediyorum. Hive, Türk dünyasının önemli kentidir. Tarihi ve kültürü açısından son derece güzel bir şehirdir." ifadelerini kullanmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Nazım ÇavuşoğluTürksoyKKTCHaberGündemKıbrıs
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