Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Uyuşturucu davasında karar açıklandı
Darp davasında karar verildi
Darp davasında karar verildi
Eski kız arkadaşını darp etti
Eski kız arkadaşını darp etti
Ağaç altına sakladılar
Ağaç altına sakladılar
Kendi evi gibi kullandı
Kendi evi gibi kullandı

Çavuşoğlu: “Özdenefe içi boş konuşuyor ve hazırlanmış soruları tekrar ediyor”

CTP’li vekil Fazilet Özdenefe’yi yanıtlayan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özdenefe’yi İçi boş ve hazırlanmış sorular sormakla itham etti ve eğitim konusunda süreci takip etmemekle suçladı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 14:59
637 Okunma
Çavuşoğlu: “Özdenefe içi boş konuşuyor ve hazırlanmış soruları tekrar ediyor”

CTP’li vekil Fazilet Özdenefe’yi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özdenefe’yi İçi boş ve hazırlanmış sorular sormakla itham etti ve eğitim konusunda süreci takip etmemekle suçladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurlunda “Siz kendi söylediklerinizi dinliyor ve okuyorsunuz. 1 Eylülde hazırlıklarını yaptığımızda bir tırmanış oldu, bunu bilmiyor musunuz? Bu nedenle sendikalarla toplantı yaptığımız esnada Bakanlık kod okuma ile ilgili süre istedi. Nelerle suçlandık? Önce özel okullarla işbirliği yaptığım için okulları açmadığımı sonra da dershanelerle dediniz. Okulları açınca da yine özel okullarla işbirliği ile suçladınız. Gelişmeleri takip etmiyorsunuz Fazilet Hanım… Eğer hükümeti istifaya davet eden Özdenefe, bu konuda samimi ise –ki değil- TDP’nin önergesine imza verirdi…” diye konuştu.

KIBRIS POSTASI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Eğitimde sıfır planlamayla sınıfta kalındı”
“Eğitimde sıfır planlamayla sınıfta kalındı”
Elcil: “Çatalköy İlkokulu’nda da iki öğrenci pozitif”
Elcil: “Çatalköy İlkokulu’nda da iki öğrenci pozitif”
Şahali'den ‘Alice Harikalar diyarı’ benzetmesi
Şahali'den ‘Alice Harikalar diyarı’ benzetmesi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim