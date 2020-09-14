Çavuşoğlu: “Özdenefe içi boş konuşuyor ve hazırlanmış soruları tekrar ediyor”

CTP’li vekil Fazilet Özdenefe’yi yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Özdenefe’yi İçi boş ve hazırlanmış sorular sormakla itham etti ve eğitim konusunda süreci takip etmemekle suçladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurlunda “Siz kendi söylediklerinizi dinliyor ve okuyorsunuz. 1 Eylülde hazırlıklarını yaptığımızda bir tırmanış oldu, bunu bilmiyor musunuz? Bu nedenle sendikalarla toplantı yaptığımız esnada Bakanlık kod okuma ile ilgili süre istedi. Nelerle suçlandık? Önce özel okullarla işbirliği yaptığım için okulları açmadığımı sonra da dershanelerle dediniz. Okulları açınca da yine özel okullarla işbirliği ile suçladınız. Gelişmeleri takip etmiyorsunuz Fazilet Hanım… Eğer hükümeti istifaya davet eden Özdenefe, bu konuda samimi ise –ki değil- TDP’nin önergesine imza verirdi…” diye konuştu.

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