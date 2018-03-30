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"Çocukları bilinçli ve donanımlı yetiştirerek, geleceğe hazırlamak önemli"

Milli Eğitim Bakanı Özyiğit, Yeni Yüzyıl Anaokulu’nda gerçekleştirdiği derslik açılışında ““Eğitimi, okul öncesinden üniversiteye kadar yeniden yapılandırağız. Eğitime daha fazla katkı konulması, sınırlı kaynakların geliştirilmesi için herkese görev düşüyor” dedi

30 Mart 2018 Cuma 17:19
"Çocukları bilinçli ve donanımlı yetiştirerek, geleceğe hazırlamak önemli"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Yeni Yüzyıl Anaokulu Okul Aile Birliği’nin katkılarıyla tamamlanan “İngilizce” ve “Özel Eğitim” dersliklerinin açılışında eğitimi okul öncesinden üniversiteye kadar yeniden yapılandıracaklarını vurguladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Özyiğit, Yeni Yüzyıl Anaokulu’nun yeni dersliklerinin açılışını gerçekleştirdi.Açılışta Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Okul Müdürü Hakan Özsaygın,  ve Okul Aile Birliği Başkanı Tandoğan Yalkut konuşma yaptı. 

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimin küçük yaşlarda başladığını belirterek, “Önemli olan çocukları bilinçli ve donanımlı yetiştirerek, geleceğe hazırlamak” ifadelerine yer verdi.

Eğitime yapılan yatırımın önemli olduğunu vurgulayan Bakan Özyiğit, “Bu küçükler ileride ülkeyi onurlandıracak, meslek sahibi olacak, yarınlara ışık tutarak ülkemizin geleceğine yön verecek. Onları en doğru ve iyi şekilde yetiştirerek, üretken hale getirmek bizim için vazgeçilmezdir” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun adada gelişip büyümesi ve ebediyen var olması için çocukların dünyadaki yaşıtlarıyla her alanda boy ölçüşebilmeleri gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, eğitimi okul öncesinden üniversiteye kadar yeniden yapılandıracaklarını vurguladı. 

Eğitime daha fazla katkı konulması, sınırlı olan kaynakların arttırılıp, geliştirilmesi adına herkese görev düştüğünü, bu bağlamda ülkenin önemli kurum ve kuruluşlarıyla bir takım görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Özyiğit, “Okul Aile Birliği’nin yaptığı katkı gibi ülkemizin her alanından gelecek katkılarla eğitimi daha da anlamlandıracağız” dedi.

ÖZSAYGIN

Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Hakan Özsaygın, eğitim yılı başında bitmemiş derslikleri tamamlamak için hedef koyduklarını, okul aile birliğinin düzenlediği etkinliklerle bunu başardıklarını söyledi.

Özsaygın, başta Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olmak üzere katkı koyan herkese teşekkür etti.

YALKUT

Yeni Yüzyıl Anaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tandoğan Yalkut, ekim ayı başında “Geleceğe Bir Işık Yak” sloganıyla göreve başladıklarını ve yapacak çok şey olduğunu gördüklerini söyledi.

İlk olarak düzenledikleri “Kitabını Al Gel, Birlikte Okuyalım” etkinliğinin büyük ilgi gördüğünü anlatan Yalkut, o gün aldıkları büyük destekle önemli bir kaynak elde ettiklerini, daha sonra düzenledikleri etkinliklerle iki dersliği tamamlayabildiklerini belirtti.

Özyiğit, konuşmaların ardından öğrencilerle birlikte dersliklerin açılışını gerçekleştirdi. 

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Son Güncelleme: 30.03.2018 17:27
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