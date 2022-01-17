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Covid-19 Önlemleri Çerçevesinde Tüm Görevlilere PCR Testi Zorunlu

KKTC’de Pazar günü yapılacak milletvekilliği erken genel seçiminde, Covid-19 salgını nedeniyle “temaslı” olan seçmenler de oy kullanabilecek.

17 Ocak 2022 Pazartesi 13:07
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Covid-19 Önlemleri Çerçevesinde Tüm Görevlilere PCR Testi Zorunlu
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23 Ocak milletvekilliği erken genel seçiminde 6 bine yakın kişi görev yapacak. Covid-19 önlemleri çerçevesinde tüm görevlilere PCR testi yapılacak.

Oy vermek için sandığa giden seçmenlerden AdaPass veya Covid-19 test sonucu talep edilmeyecek ancak Covid-19 kurallarına uyması; maske takması istenecek. Seçmenlere oy verme işlemi sırasında kullanmaları için eldiven de verilecek. Oy verilecek alanların havalandırılmasına da dikkat edilecek. Sandıklarda el dezenfektanları da bulundurulacak. 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, 6 ilçeye kurulacak 763 sandıkta 2 bin 289 kişinin çalışacağını, siyasi partilerin de sandıklar için 2 bin 345 temsilci görevlendirdiğini, sandıklarda toplam 4 bin 634 kişinin görev yapacağını kaydetti. 

Yüksek Seçim Kurulu ile ilçe seçim kurullarında görev yapacaklarla, sandıklarda çalışacak kişi sayısının 5 bin civarında olacağını, her sandıkta bir de polisin görevli olacağını belirten Şefik, seçimde toplam 6 bine yakın kişinin görevli olacağını, seçim öncesinde bu kişilerin tümüne PCR testi yapılacağını açıkladı.

TEMASLI KİŞİLER OY KULLANABİLECEK, COVİD-19 TESTİ POZİTİF OLANLARIN SANDIK ALANINA GELMESİ YASAK OLACAK

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin son kararına işaret eden, izolasyon uygulaması kaldırıldığından temaslı kişilerin de oy kullanabileceğini ifade eden Şefik, Covid-19 testi pozitif olanların ise sandık alanına gelmesinin yasak olacağını vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın pozitif kişilerle ilgili listeyi seçimden önce YSK’ya bildireceğini, listenin ilçe seçim kurulları aracılığıyla sandık kurullarına aktarılacağını söyleyen Narin Ferdi Şefik, Sağlık Bakanlığı listesinde yer alan, Covid-19 testi pozitif seçmenlerin sandık alanına gelmesinin yasak olacağını, böyle bir seçmenin sandık alanına gelmesi halinde polis denetimde alandan uzaklaştırılacağını belirtti.

POZİTİF LİSTESİNDE OLAN ANCAK NEGATİF PCR SONUCU İBRAZ EDEN SEÇMENLER İÇİN İLÇE SEÇİM KURULU ARANACAK

Pozitif kişiler listesinde olduğu halde son 24 saat içinde yapılmış negatif PCR sonucu ibraz eden seçmen olması halinde ilgili ilçe seçim kurulunun aranacağını kaydeden Şefik, sandık kurulunun ilçe seçim kuruluna danışmadan bu konuda herhangi bir karar veremeyeceğini söyledi.

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KKTCCovid1923 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi
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