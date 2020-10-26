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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara yolcusu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün öğle saatlerinde Ankara’ya gidiyor...

26 Ekim 2020 Pazartesi 09:05
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara yolcusu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk yurt dışı ziyaretini bugün Türkiye'ye gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle gerçekleştireceği ziyaret için bugün öğle saatlerinde adadan ayrılacak. Tatar’a, Ankara ziyaretinde eşi Sibel Tatar eşlik edecek.

Ziyaretle ilgili TC Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tatar’ın Ankara’da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye-KKTC ilişkileri; Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmeler konularında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Tatar’ın, yarın ülkeye geri dönmesi bekleniyor.

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