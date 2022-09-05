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Cumhurbaşkanı Tatar'a "fahri doktora" unvanı verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta olası bir anlaşma ancak Kıbrıs Türk Halkının kendi geleceği ile bağımsızlığını yansıtan ve eşitlik temelinde barışçıl bir çerçevede olabilir." dedi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 19:31
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Cumhurbaşkanı Tatar'a "fahri doktora" unvanı verildi


OSTİM Teknik Üniversitesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a "Fahri Doktora" unvanı verdi.

Üniversitede düzenlenen törende Tatar'a cübbe giydirilerek fahri doktora diploması ve belgesi takdim edildi.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, fahri doktora unvanı verilmesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

- "Kıbrıs'ta Türkiye olmadan çözüm olamaz"

Türk ve Anadolu insanının Kıbrıs için yaptıklarının çok önemli olduğunu kaydeden Tatar, Türk askerinin, hükümetlerinin her zaman Kıbrıs Türküne el uzatmasının kendilerini hayata bağlayan ve yaşam kaynağı gelişmeler olduğunu belirtti.

Tatar, 100. yıl dönümünün kutlandığı Büyük Taarruz, nasıl Anadolu'yu yeniden bir Türk yurdu olarak tescil ettiyse Kıbrıs Türk halkının da bu zaferden aldığı ilham ve güçle mücadelesine devam ettiğini söyledi.

Türk halkının Kıbrıs'taki soydaşlarının yaşadığı acılara asla sessiz kalmayacağını belirten Tatar, Kıbrıs'ta Türkiye'nin içinde olmadığı bir çözümün mümkün olmayacağını kaydetti.

Tatar, iki devletli bir çözümü desteklediklerini belirterek, "Kıbrıs'ta olası bir anlaşma ancak Kıbrıs Türk halkının kendi geleceği ile bağımsızlığını yansıtan ve eşitlik temelinde barışçıl bir çerçevede olabilir." dedi.

Törende KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinden kesitlerin yer aldığı video gösterildi.

Törene, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Ersin TatarOSTİM Teknik Üniversitesi
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