Cumhurbaşkanı Tatar, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Ataman’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Atamanı kabul ederek içinde bulunulan ekonomik durum çerçevesinde, finans piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak, ekonomiye yön vermek için Bankacılık sektörünün sürece nasıl katkı koyabileceği ve önümüzdeki süreçte ne gibi açılımlar yapılabileceği hususlarını görüştü. Görüşmede genel anlamda esnaf ve diğer çeşitli kredi pozisyonlarının kriz döneminde nasıl aşılabileceği üzerinde de değerlendirmelerde bulunuldu.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a konuya göstermiş olduğu hassasiyet ve fikir teatisinden dolayı teşekkür etti ve daha kapsamlı bir görüşme için kendisini Kooperatif Merkez Bankası’nda ağırlamaktan duyacağı memnuniyeti dile getirdi.