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CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ VE DOĞAL KAYNAKLAR KOMİTESİ İLK TOPLANTISINI YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi’nin ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 16:02
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CUMHURBAŞKANLIĞI EKONOMİ VE DOĞAL KAYNAKLAR KOMİTESİ İLK TOPLANTISINI YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Doğal Kaynaklar Komitesi’nin ilk toplantısı Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof. Dr. Salih Saner başkanlığındaki komite toplantısına üyeler Prof. Dr. Vedat Yorucu, Tamer Müftüzade, Turgay Deniz ve Candan Avunduk katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, toplantının başında Cumhurbaşkanı ve kendi adına komite üyelerine başarılar dileyerek toplantıdan ayrıldı.

Toplantıda komitenin çalışma vizyonu ve ekonomi alanında izlenecek yol haritaları belirlendi.

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