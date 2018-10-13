Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
230.218
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7403
EURO
6.8595
Güvenliğiniz için bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bu ayarı mutlaka değiştirin!
Tırnak batması nasıl geçer?
Tırnak batması nasıl geçer?
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Instagram fotoğrafı çekmek için ev...
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Aldatıldığını Google Haritalar'dan öğrendi
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
Soğan kabuğundan çay ürettiler!
banner40

Cumhurbaşkanliği Senfoni Orkestrasi İle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasi Birleşik Konserler Gerçekleştirecek

13 Ekim 2018 Cumartesi 13:59
Cumhurbaşkanliği Senfoni Orkestrasi İle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrasi Birleşik Konserler Gerçekleştirecek

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konserleri gerçekleştirilecek.
Konserler 16 Ekim Salı ve 17 Ekim Çarşamba akşamları 20.30’ da Bellapais Manastırı’nda yer alacak.
Birleşik Senfoni Orkestrası konserinin ilk bölümünde şef Ali Hoca keman virtüözü Alexander Markov’a Tchaikovsky’ nin Re Majör Keman Konçertosu yorumunda eşlik edecek. 
Konserin ikinci bölümünde ise Ali Hoca yönetimindeki Birleşik Senfoni Orkestrası AntonDvorak’ ın Yeni Dünya Senfonisi’ni seslendirecek. 

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin bu yıl 16.sını düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone Ana Sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. 
Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlendi.

Biletler 50 TL karşılığında Deniz Plaza’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişinde temin edilebilir.
 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanliği Senfoni Orkestrasi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğit “ISESCO 13. Eğitim,Bilim ve Kültür Genel Konferansı”na katıldı
Özyiğit “ISESCO 13. Eğitim,Bilim ve Kültür Genel Konferansı”na katıldı
Cami minaresinin iskelesi yıkılmak üzere!
Cami minaresinin iskelesi yıkılmak üzere!
3 Pakistanlı askeri bölgede yakalandı
3 Pakistanlı askeri bölgede yakalandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim