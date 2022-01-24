Dipkarpaz’ı metrekareye 5 kg ile Beylerbeyi, Ziyamet ve Talısu; metrekareye 4 kg ile de Yeşilırmak, Yenierenköy, Zafer Burnu, Kaleburnu ve Kantara takip etti.
Kalkanlı, Güzelyurt, Boğaz, Alevkaya ve Akıncılar’ın ise metrekareye 3 kg yağış aldığı belirlenen açıklamaya göre, diğer yağmurlu bölgelere metrekareye 2 kg’ın altında yağış düştü.
Meteorloji Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, dağlık kesimlerde kar yağışı olduğu da ifade edildi.
Dağlık Kesimlere Kar Yağdı
Meteoroloji Dairesi, dünden bu sabaha kadar en çok yağışın metrekareye 6 kg ile Dipkarpaz’da kaydedildiğini bildirdi.
Dipkarpaz’ı metrekareye 5 kg ile Beylerbeyi, Ziyamet ve Talısu; metrekareye 4 kg ile de Yeşilırmak, Yenierenköy, Zafer Burnu, Kaleburnu ve Kantara takip etti.