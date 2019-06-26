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DAÜ Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne cihaz bağışladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne cihaz bağışladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:31
DAÜ Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne cihaz bağışladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne cihaz bağışladı.

Geleneksel hale getirilen DAÜ kermesinden elde edilen gelirle alınan PLUM cihazları, DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ve Personel İşleri Müdürü Özlem Avcı tarafından Dr. Dilek Birgen’e teslim edildi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü “DAÜ ile Umutlara Ortak Ol” projesiyle her yıl bir etkinlik düzenleyecek, dezavantajlı gruplara ve çocuklara eğitim ve sağlık alanına fayda sağlayacak.

(BRT/TAK)

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Doğu Akdeniz Üniversitesi
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