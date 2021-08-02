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Değerlendirme kurulu kararını açıkladı...

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yüksek değerlendirme kurulu albaylıktan Tuğgeneralliğe yükselecek personelin durumunu görüşerek karara bağladı. 

02 Ağustos 2021 Pazartesi 12:44
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Değerlendirme kurulu kararını açıkladı...

Çiğdem Aydın 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yüksek değerlendirme kurulu albaylıktan Tuğgeneralliğe yükselecek personelin durumunu görüşerek karara bağladı. 

Karara göre, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman'nın emekliliğe sevkine, Yüksek Değerlendirme Kurulu Çalışma Esasları, Tuğgeneralliğe terfi ve uzatma işlemleri tüzüğü kapsamına Tuğgeneral kontenjanının 2021 yılı için kullanılmamasına karar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
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