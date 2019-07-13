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“Denizcilik Bayramı” Kutlamaları Ertelendi

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:51
“Denizcilik Bayramı” Kutlamaları Ertelendi

Denizcilik Bayramıkutlamaları, dün yaşanan acı boğulma olayı dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendi.  

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, kutlamalar; bakanlığın, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Gazimağusa Belediyesi ev sahipliğinde Kıbrıs Türk

Denizcilik Şti, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şti, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Girne Üniversitesi ve Mağusa Denizciler Birliği katılımıyla düzenlenecekti. 

Gazimağusa Limanı’nda düzenlenmesi planlanan “KKTC Denizcilik Bayramı” etkinlikleri, Kaplıca ile Yedikonuk arasında aynı aileden dört kişinin denizde boğularak hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. 

KKTC Denizcilik Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bugün sadece Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 14.00’de TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı heyeti tarafından “Amatör Denizcilik Eğitimi ve sınavı” yapılacak. 

Bakanlık, “Yaşanan talihsiz olay nedeniyle üzüntülerimizi belirtirken hayatını kaybedenlere tanrıdan rahmet diliyoruz. Tüm halkımızın başı sağolsun” dedi. 

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Denizcilik BayramıKutlamaHaberGündemKıbrıs
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