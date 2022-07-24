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DEV-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS'ten ESSA eylemine destek

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa’nın güneyindeki İngiliz Okulu’nda örgütlü Personel Sendikası ESSA’nın yarın sabah yapacağı eyleme destek vereceğini belirtti.

24 Temmuz 2022 Pazar 17:02
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DEV-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS'ten ESSA eylemine destek
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Üç sendika adına basın açıklaması KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapıldı.

Maviş, “Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Ortaöğretim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Güney Lefkoşa İngiliz Okulunda örgütlü Personel Sendikası (ESSA) Sendika Başkanı ve Yöneticilerine yönelik yürütülen disiplin kovuşturmasının ileriye taşınarak üç kadın sendikacının işten atılmaları kararının üretilmesini şiddetle kınadıklarını belirtti.

Maviş, Toplu İş Sözleşmesi’ne, İLO kurallarına, Avrupa Birliği Sözleşmesi ve ilkelerine aykırı olarak örgütlenme hakkını ortadan kaldıracak, öğretmenleri düşünceleri yüzünden cezalandıracak bu adımın okul yönetimi açısından utanç olduğunu ifade ederek, okulun kapalı olduğu bir dönemde konunun ileriye taşınmasının adaletsiz olduğunu söyledi.

Okul Yönetim Kurulu’nu atayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten 29 Haziran günü yazılı randevu talebinde bulunduklarını, 14 Temmuz’da randevu taleplerini hatırlattıklarını, fakat sendikalara olumlu veya olumsuz geri dönüş verilmediğini ifade eden Maviş, sorunun çözümü ile ilgili tüm sendikaların oluşturacağı uzlaşı yolunun görmezden gelindiğini belirtti.

Maviş, ESSA’nın sendikal faaliyette bulunma hakkına, örgütlenme hakkına saygı duyulması gerektiğini belirterek, başkan dahil üç kadın sendikacının işten atılması için üretilen kararın durdurulması gerektiğini söyledi.

Maviş, DEV-İŞ, KTÖS ve KTOEÖS’ün Lefkoşa’nın güneyindeki İngiliz Okulu’nda örgütlü Personel Sendikasının (ESSA) yarın 08.15’de düzenleyeceği eyleme destek vereceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
ESSADevrimci İşçi Sendikaları FederasyonuKıbrıs Türk Öğretmenler SendikasıKıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası
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