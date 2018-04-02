Devlet Çiftlikleri'nde kasaplık hayvan satışı

Daireden yapılan açıklamada, beş baş tosun, beş baş düve, beş baş inek, 40 baş erkek oğlak ve 20 baş keçinin kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı kaydedildi.



Tekliflerin en geç 11 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Şht. Doğuş Uran (Margo) Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiği belirtilen açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı ifade edildi.



Tekliflerin KDV’siz olarak verileceği ifade edilen açıklamada, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı, ödemelerin nakit olarak peşin veya banka teminatlı çekle yapılacağı belirtildi.



İhaleyi kazananların en geç 20 Nisan tarihine kadar hayvanları almak zorunda olduğuna vurgu yapılan açıklamada, 20 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği kaydedildi.



Kasaplık satışına sunulan inek ve düveler, Çömlekçi Çiftliği’nde; tosun, oğlak ve keçiler ise Şht. Tğm. Doğuş Uran (Margo) Çiftliği’nde görülebilir.

