Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yağmurlara dayanamadı. Tavanı akıtan hastanenin koridorları göle döndü.
Hastane yönetimi çareyi koridorlara büyük çarşaflar sermekte buldu.
Sosyal medyada duruma tepki gösteren vatandaş ise "“Burası herhangi bir Afrika ülkesi veya şu an savaş olan Suriye’de bir hastane değil. Burası KKTC’nin en büyük devlet hastanesi olan Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi. Her yer su akıtıyor ve hastane yönetiminin buna olan çözümü gözler önünde. Ameliyathanelerin durumunu bilmiyoruz bile. Takdir sizin” yorumunu yaptı
200 milyon tl ilacı çürümeye ve son kullanma tarihi geçene kadar depolarda terkederken ağzınız açılmıyor ama bir yağmur en ufak bişeyde aman bu olduk şu olduk bukadar vicdansız duyarsızlık dünyada ne duyulmuş ne de görülmüş bişey yolsuzluk rüşvet almış başını gitmiş herkes gemiyi kayığa bindirmiş atı alan üsküdarı geçmiş şimdide kabuğuna çekilmiş haramzadeler