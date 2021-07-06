“Doğu Akdeniz’de Türkiye’yle birlikte mücadele etmeliyiz”

Tatar, Kıbrıs sorunu hakkında konuşarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile egemen eşitlik temelindeki çözüm politikasını sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte “Ben farklı bir siyaset izlemeye başladım” diyen Tatar, 53 yıl boyunca federasyon görüşüldüğünü ve federasyon görüşmelerinde bir neticeye varılamadığına da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz ancak egemenliğimiz kabul edilirse var olabiliriz. İki eşit egemen devlet diyoruz ancak bu çerçevede anlaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE İLE BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ”

Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de değerlendiren Ersin Tatar, “Hak ve çıkarlarımızın korunması için Türkiye ile birlikte mücadele etmeliyiz… Bizim de Doğu Akdeniz’deki zenginliklerde hakkımız var” şeklinde konuştu.

“Hakkımızı sonuna kadar korumak durumundayız” ifadelerini de kullanan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu siyaseti sonuna kadar götürmemiz gerekiyor. Türkiye’de sonuna kadar kararlıdır” dedi.