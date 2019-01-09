Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. 8 Ocak 2019'in sabah saatlerinde dolar güne 5,4754 lira seviyesinde başladı. Sabah saat 08.40 itibariyle euro/TL 6,2760 liradan, sterlin ise 6,9817 liradan işlem görüyor.
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