Döviz kurlarında son durum

Dolar, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine cumartesi günü yapılan saldırının küresel petrol arzını aksatması ve Orta Doğu gerilimlerini artırmasının ardından değer yitirken, güvenli liman varlıklar ve petrol üreten ülkelerin para birimleri değer kazandı.

Petrol fiyatları dünya petrol üretiminin yüzde 5'inin durmasına yol açan saldırının ardından yüzde 15'ten fazla yükseldi. Peki, bugün sterlin, euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 16 Eylül güncel döviz kurları...

DOLAR

Alış: 5,7261

Satış: 5,7317

EURO

Alış: 6,3418

Satış: 6,3479

STERLİN

Alış: 7,1272

Satış: 7,1629