Döviz kurlarında son durum

Dolar haftanın son işlem gününe 5,81 seviyesinde başladı. Euro/TL ise 6,46'da yer alıyor. Sterlin ise 7,46 seviyelerinde işlem görüyor.

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçen dolar/TL, yeni güne 5,81 TL seviyesinde başladı.

TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen ve 2 saat 40 dakika süren heyetler arası görüşmenin ardından yapılan açıklamada Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeTC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansında basın toplantısı düzenledi. Pence, "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. Başkan Trump TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettardır" açıklamalarında bulundu.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır" dedi.

Anlaşmanın ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'den iyi haber" ifadesine yer verdi. Trump, "Teşekkürler Erdoğan milyonlarca hayat kurtulacak" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a cevaben, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak" ifadesini kullandı.