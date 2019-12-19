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Döviz kurlarında son durum!

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

19 Aralık 2019 Perşembe 09:52
Döviz kurlarında son durum!

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada, Trump'ın azline yönelik ikinci madde de kabul edilerek, dava dosyası yargılama için Senato'ya gönderildi.

Piyasaların merakla beklediği azil oylamasının ardından Dolar, 19 Aralık 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,9227 lira alış fiyatı, 5,9245 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,5944 lira alış fiyatı, 6,5979 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Sterlin ise 7,7493 lira alış fiyatı, 7,7570 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

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Döviz
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