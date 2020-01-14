Döviz kurlarında son durum!

Dolar, 14 Ocak 2020 sabahında bankalararası piyasada 5,87 seviyesinde yer alıyor.



Euro/TL ise 6,51'den işlem görüyor.

Sterlin ise 7,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeleri takip ederken ve ABD'de bugün açıklanacak enflasyon ve şirket bilançolarını izliyor. Yurt içinde ise sanayi üretimi verisi ve hazine ihaleleri piyasaların bugünkü seyir defterinde yer alıyor. Sanayi üretiminin yanı sıra ciro endeksleri, perakende satışlar ve tarım ÜFE verileri de bekleniyor.