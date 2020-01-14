Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Ayağınızı sıcak suda günde dört kez bekletirseniz...
Ayağınızı sıcak suda günde dört...
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!

Döviz kurlarında son durum!

14 Ocak 2020 Salı 09:55
Döviz kurlarında son durum!

Dolar, 14 Ocak 2020 sabahında bankalararası piyasada 5,87 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,51'den işlem görüyor.

Sterlin ise 7,63 seviyelerinde işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik gelişmeleri takip ederken ve ABD'de bugün açıklanacak enflasyon ve şirket bilançolarını izliyor. Yurt içinde ise sanayi üretimi verisi ve hazine ihaleleri piyasaların bugünkü seyir defterinde yer alıyor. Sanayi üretiminin yanı sıra ciro endeksleri, perakende satışlar ve tarım ÜFE verileri de bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Döviz KurlarıEkonomiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sigortadan para almak için kaza yapmış gibi beyanda bulundular
Sigortadan para almak için kaza yapmış gibi beyanda bulundular
KKTC Gazete Manşetleri -14 Ocak 2020
KKTC Gazete Manşetleri -14 Ocak 2020
Trafik ışıklarında arıza!
Trafik ışıklarında arıza!
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim