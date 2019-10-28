DP İskele İlçe Kongresi yapıldı

Demokrat Parti (DP), Genel Kurultay öncesinde İlçe Kongreleri devam ediyor.

DP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, İskele İlçe Kongresi’nde İlçe Başkanlığı’na Mustafa Çetinkayalı, Kadın Örgütü Başkanlığı’na Meryem Gürler ve Gençlik Örgütü Başkanlığı’na Metin Genç seçildi.

GAZİMAĞUSA İLÇE KONGRESİ

Gazimağusa Anıt Gazinosu’nda gerçekleşen 11. Gazimağusa İlçe Kongresi’nde ise, Divan, İsmail Başarır’ın Başkanlığı’nda Türker Yüksel, Ali Tunçtaşlı ve Seda Türkoğlu’ndan oluştu.

Kongre, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Demokrat Parti Kurucu Başkanları’ndan Mustafa Adaoğlu, Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, Demokrat Parti Genel Başkan Vekili Afet Özcafer, Demokrat Parti Genel Başkan Adayı Fikri Ataoğlu ve oy birliği ile Gazimağusa İlçe Başkanı seçilen Hayri Orçan’ın konuşmaları ile devam etti. Faaliyet ve mali raporları Seda Türkoğlu okudu.

Demokrat Parti Gazimağusa İlçe Başkanlığı Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Yusuf Karataş, Kadın Örgütü Başkanlığı’na Zuhal Keskinel, Gençlik Örgütü Başkanlığı’na ise Hamza Hamzalar getirildi.

Kongrede İlçe Kurulları liste halinde takdim edildi.