DP istifalar ile sallandı

Geçtiğimiz hafta yaşanan istifalardan sonra şimdi de özellikle Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde etkili sayılabilecek isimlerin DP’den topluca istifa ettikleri haberi geldi. İstifa edenler arasında üç tane örgüt başkanı, iki eski ilçe başkanları, disiplin kurulu başkanları, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve parti üyeleri yer alıyor.

İstifacıların bazıları Bademliköy, Çamlıköy ve Gaziveren köylerinin örgüt başkanlığını yürütüyorlardı.

Topluca imzalanan istifa mektubunda şu ifadelere yer veriliyor:

“Ülkemiz insanına daha iyi hizmet edecek şartların yaratılması adına Demokrat Parti içerisinde yer alarak yürüttüğümüz mücadele ne yazık ki beklenen sonuca ulaşamamıştır. Bu şartlar altında bizler aşağıda isimleri yazılı olan DP üyeleri olarak bugünden itibaren DP ile herhangi bir bağımızın kalmadığını kamuoyunun bilgisine getiririz.”

Geçtiğimiz hafta da mesarya bölgesinde Demokrat Parti’den bazı belediye meclis üyeleri partilerinden istifa etmişlerdi.