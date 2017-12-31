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DP, yeni yıl kutlaması yaptı

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Demokrat Parti (DP), yeni yıl kutlaması yaptı.

31 Aralık 2017 Pazar 12:51
DP, yeni yıl kutlaması yaptı
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DP’den yapılan açıklamaya göre, KKTC çapındaki DP örgütlerinin katılım gösterdiği yemekte konuşan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, “Demokrat Parti, sadece seçim zamanı değil, her zaman parti örgütlerinin desteği ile çalışıp, bu örgütler sayesinde tüm ada insanının nabzını tutarak halka hizmet ediyor” dedi.

Denktaş, DP’nin sımsıkı kenetlenmiş olduğunun resminin geceye katılan kalabalık olduğunu ifade ederek, seçimlerden başarı ile çıkılacağına olan inancını yineledi.

Örgüt başkanları da konuşmalarında, “DP’nin en örgütlü parti olma” nedeninin başında, sadece seçim dönemlerinde çalışan ve diğer dönemlerde yan gelip yatan bir parti olmaması,  örgütlerin tümünün her dönem sürekli aktif olması olduğunu kaydettiler. Konuşmalarda, örgütlerde görev alan bireylerin de, partiye değil ada insanına hizmet etmekte oldukları belirtilerek,  tümünün ekip ruhu ile parti olarak ülkenin değişimine katkı koyduğu ifade edildi.

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Son Güncelleme: 31.12.2017 12:54
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