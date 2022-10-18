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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne forklift bağışlandı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne forklift bağışı yapıldı. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan bağışlanan forklift aracını bu sabah teslim aldı.

18 Ekim 2022 Salı 10:08
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne forklift bağışlandı



Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen teslim töreninde, Başhekim Adil Özyılkan, hastalara şifa vermek için uğraşan hekimlerin yanısıra diğer hizmetleri de eksiksiz sağlamak için gayret gösterdiklerini vurguladı.

Hastaneye gelen birçok farklı malzemenin taşınmasında büyük sıkıntılar çektiklerini anlatan Özyılkan, forklifti hediye edenlere teşekkür ederek forkliftin hem hastalara iyilik hem de çalışanlara kolaylık sağlayacağını belirtti.

Forklifti hediye eden firmanın avukatı Tolga Him ise, kendilerine bu katkıyı yapma imkanı sağlayanlara bağışı yapan Hakan Güneş adına da teşekkür etti. Him, her zaman bakanlığın yanında olacaklarını hatırlatarak, forkliftin herkese kolaylık sağlamasını temenni etti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ise, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gözlemlediklerini belirterek, sağlık alanında ihtiyaç duyulan bazı ilaçların yükte ağır olduklarını ve bunları insan eliyle taşımanın hem çok zahmetli olduğunu hem de çalışanlara iş yükü bindirdiğini söyledi.

El emeğiyle hizmet veren personele kolaylık sağlayacak bu forklifti bağışlayanlara teşekkür eden Altuğra, bu tür bağışların çok anlamlı olduğunu ifade ederek, herkese örnek olmasını temenni etti.

Son Güncelleme: 18.10.2022 10:22
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