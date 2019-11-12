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El-Sen: Hükümet protokole uymadı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), hükümetin protokole uymaması nedeniyle 6 Eylül’de askıya aldığı süresiz grevi yeniden yürürlüğe koyduğunu açıkladı.

12 Kasım 2019 Salı 16:47
El-Sen: Hükümet protokole uymadı!

El-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, 5 Eylül başlatılan ve hükümetle anlaşma sağlanmasından dolayı, 6 Eylül’de askıya alınan süresiz grevin olağanüstü toplanan EL-SEN Yönetim Kurulu’nun oy birliği kararıyla bugün itibarıyla askıdan alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Süresiz grev kararımızı yeniden yürürlüğe koyma nedenimiz, hükümetin, sendikamız ile imzaladığı protokole uymaması ve attığı imzanın arkasında durmamasıdır. Dört madde üzerinde uzlaştığımız hükümetin, özellikle KIB-TEK’e en az 60 mw’lık santral alımı konusunda süreci oyalamaya yönelmesi ve ihaleye çıkmak için protokolün altına imza koymasına rağmen süreyi çoktan aşması sonucu bu kararı almış bulunmaktayız. İlerleyen günlerde grev tarihimizi kamuoyu ile paylaşıp, hükümete gereken cevabı gücümüzü aldığımız sokaktan en sert şekilde vereceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
EL-SEN
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