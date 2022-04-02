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Elektrik faturasını gören şok oluyor

Sosyal medya hesaplarından elektrik faturalarını paylaşan vatandaşlar gelen fatura miktarına şok oluyor.

02 Nisan 2022 Cumartesi 22:43
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Elektrik faturasını gören şok oluyor
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Mustafa Sert isimli vatandaş'ın daha önceden gelen elektrik faturası 2.500 TL iken bu ay gelen faturası ise 12.100 TL

Esnaf ve vatandaşın sosyal medya hesaplarından paylaştığı paylaşımlar şu şekilde

"Normalde 2,500 TL gelen elektrik faturam bu ay 12,100 TL geldi .

Bu mübarek günün rahmetine insallahım bu halka bu zulmü reva gören zihniyet . Benim çocuklarımın rızkını yediğiniz için ilahi tanrım doktorlarda sürünesiniz ve derdinize derman bulunamasın inim inim inleyerek son nefesinizi veresiniz" 

Emirali Tatlıdil'in payaşımı ise şu şekilde:

Son Güncelleme: 02.04.2022 23:03
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