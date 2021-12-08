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Elverişsiz hava koşulları bazı bölgelerde hasara yol açtı

Elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı bölgelerde maddi hasar ve olumsuzluklar yaşandı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:50
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Elverişsiz hava koşulları bazı bölgelerde hasara yol açtı
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Ağaçlar yollara devrildi, kavşaklar sular altında kaldı, bazı evlerin çatıları hasar gördü.

Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin kopması sonucu uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. Akşamdan bu yana belediye ve itfaiye ekipleri olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ülkede etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına İskele bölgesinde maddi hasara neden oldu.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu BRT’ye yaptığı açıklamada, belediye başkanları ve muhtarlarla istişare içerisinde hareket ettiklerini ve şu an için sadece İskele merkezde maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Karpaz bölgesinde bildirilen herhangi bir zarar ziyan olmadığını dile getiren Toroslu, Royal Sun sitesinde bir evin sonradan eklenen çatısının devrilerek iki araca zarar verdiğini, bazı reklam panolarının ise fırtına nedeni ile zarar gördüğünü kaydetti.

Toroslu, BRT aracılığı ile vatandaşlara çağrıda bulunarak zarar ziyan görmeleri durumunda kaymakamlığa başvurmalarını istedi.

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise bölgedeki durumlar ilgili BRT’ye yaptığı açıklamada, yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle gece elektrik trafosunun patladığını ve uzun bir süre bölgenin elektriksiz kaldığını belirtti.

Zurnacılar, ilk tespitlere göre bazı ağaçların yollara devrildiğini ve Kültür Evi’nin çatısının hasar gördüğünü de kaydetti.

Yağışlı ve rüzgarlı hava Güzelyurt ve Lefke’de de etkili oldu. Ani gelen şiddetli yağmur nedeniyle yollarda birçok noktada su birikintileri oluştu.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu’ ndan elde edilen bilgiye göre Güzelyurt ilçesinde kaymakamlığa ulaşmış herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ise Gaziveren köyünde elektrik direğine yıldırım düşmesi sonucu Güneşköy, Aydınköy ve Gaziveren’in büyük bölümünün elektriksiz kaldığını kaydetti.BRT

Son Güncelleme: 08.12.2021 12:52
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