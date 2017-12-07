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En fazla yağış Alevkaya’da kaydedildi

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 12 kg ile Alevkaya’da kaydedildi.

07 Aralık 2017 Perşembe 15:26
En fazla yağış Alevkaya’da kaydedildi
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Alevkaya 12 kg/m²; Boğaz ve Yakın Doğu Üniversitesi 11 kg/m²; Gönendere 10 kg/m²; Taşkent 9 kg/m²; Girne ve Serdarlı 8 kg/m²; Beylerbeyi, Lefkoşa, Yeşilırmak ve Geçitkale 7 kg/m²; Ercan 6 kg/m²; Akdoğan, Beyarmudu, Kırıkkale, Zümrütköy, Değirmenlik ve Vadili 5 kg/m²; Çayönü, Devlet Üretme Çiftliği, Gaziveren, Alayköy, Esentepe ve Gemikonağı 4 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi.

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