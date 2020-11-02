ERHÜRMAN: "SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA"

Maraş’ta yaşananların ‘akıllara durgunluk’ verecek türden olduğuna işaret eden Genel Başkanı Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda Cumhurbaşkanı’na ‘Maraş’ta neler olduğunu’ sorduğunu aktardı.

“Bize söylenen Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisinin de haberi olmadığıdır” diyen Erhürman, “Geldiğimiz nokta budur, orada da söyledim, Bu ülkeye Türkiye’den Çevre ve Şehircilik Bakanı geliyor ama bizim İçişleri Bakanımız bunu bizim gibi televizyondan izliyor. Bunun bırakın kabul edilebilirliğini, inanılabilir bir şey değil. Ve bu devletten bahseden bir partinin temsilcileri yapıyor” dedi.

Böyle bir devlet anlayışının olamayacağını vurgulayan Erhürman, “Bize Maraş sizi ilgilendirmez mi demek istiyorsunuz? Hiç kimsenin bu konulardan haberi yok. Maraş KKTC toprağıdır diyeceksiniz ama bizim İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız hiçbir şeyden haberdar olmayacak, Konya Belediyesi gelecek” dedi.

“Ne hallere düşürüldü bu memleketin kurumları, bu memleketin iradesi düşünün, değerlendirin” diyen Erhürman, “Hepinizin varlık sebebi de tartışılır hale gelmiştir şeklinde konuştu

“Uyarılar dikkate alınmadı, keşmekeş yaratıldı”

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen ‘Bütçe toplantısı’na işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün bu sıkıntının yaşanmasının nedeninin, bütün teamüllere aykırı davranılması olduğuna vurgu yaptı.

Ersin Tatar’ın Başbakanlık görevi vekaleti bırakmış olsaydı, tüm bu sıkıntıların yaşanmayacağına işaret eden Erhürman, yaratılan keşmekeşin sonucu, Hükümet’in istifasının sunulmasında da hukuka aykırılık yaşanacağına değindi.

Uyarılar yapılmış olmasına karşın bu hukuka aykırılıkların yaratıldığını belirten Erhürman, CTP olarak komite tartışma süresinin kısıtlanması ve Bütçe’nin hızlıca onaylanmasına katkı konulması taahhüdünde bulunduklarını da açıkladı.

900 milyonluk bir Bütçe açığı öngörüsüne değinen Erhürman, özel sektörün çok ciddi sıkıntıdan olduğu bir dönemden geçildiğine de vurgu yaptı.