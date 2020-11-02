Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Ölümlü kaza davasında yeni gelişme
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Flaş Haber
929 test, 1 pozitif vaka!
Kapat

ERHÜRMAN: "SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA"

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda Cumhurbaşkanı’na ‘Maraş’ta neler olduğunu’  sorduğunu belirten CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bize söylenen Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisinin de haberi olmadığıdır” dedi.

02 Kasım 2020 Pazartesi 11:29
952 Okunma
ERHÜRMAN: "SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA"

Maraş’ta yaşananların ‘akıllara durgunluk’ verecek türden olduğuna işaret eden Genel Başkanı Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda Cumhurbaşkanı’na ‘Maraş’ta neler olduğunu’  sorduğunu aktardı.

“Bize söylenen Sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisinin de haberi olmadığıdır” diyen Erhürman, “Geldiğimiz nokta budur, orada da söyledim, Bu ülkeye Türkiye’den Çevre ve Şehircilik Bakanı geliyor ama bizim İçişleri Bakanımız bunu bizim gibi televizyondan izliyor. Bunun bırakın kabul edilebilirliğini, inanılabilir bir şey değil. Ve bu devletten bahseden bir partinin temsilcileri yapıyor” dedi.

Böyle bir devlet anlayışının olamayacağını vurgulayan Erhürman, “Bize Maraş sizi ilgilendirmez mi demek istiyorsunuz? Hiç kimsenin bu konulardan haberi yok. Maraş KKTC toprağıdır diyeceksiniz ama bizim İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız hiçbir şeyden haberdar olmayacak, Konya Belediyesi gelecek” dedi.

“Ne hallere düşürüldü bu memleketin kurumları, bu memleketin iradesi düşünün, değerlendirin” diyen Erhürman, “Hepinizin varlık sebebi de tartışılır hale gelmiştir şeklinde konuştu

“Uyarılar dikkate alınmadı, keşmekeş yaratıldı”

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen ‘Bütçe toplantısı’na işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün bu sıkıntının yaşanmasının nedeninin, bütün teamüllere aykırı davranılması olduğuna vurgu yaptı.

Ersin Tatar’ın Başbakanlık görevi vekaleti bırakmış olsaydı, tüm bu sıkıntıların yaşanmayacağına işaret eden Erhürman, yaratılan keşmekeşin sonucu, Hükümet’in istifasının sunulmasında da hukuka aykırılık yaşanacağına değindi.

Uyarılar yapılmış olmasına karşın bu hukuka aykırılıkların yaratıldığını belirten Erhürman, CTP olarak komite tartışma süresinin kısıtlanması ve Bütçe’nin hızlıca onaylanmasına katkı konulması taahhüdünde bulunduklarını da açıkladı.

900 milyonluk bir Bütçe açığı öngörüsüne değinen Erhürman, özel sektörün çok ciddi sıkıntıdan olduğu bir dönemden geçildiğine de vurgu yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hüseyin Özgürgün geliyor!
Hüseyin Özgürgün geliyor!
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ AÇIKLADI: SÜRE 30 KASIM’A KADAR UZATILDI
SOSYAL SİGORTALAR DAİRESİ AÇIKLADI: SÜRE 30 KASIM’A KADAR UZATILDI
Cumhurbaşkanı Tatar: “Dayatma ile bir çözüm olamaz”
Cumhurbaşkanı Tatar: “Dayatma ile bir çözüm olamaz”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim