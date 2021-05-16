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Erkut Şahali: “Bizler yasalar üzerinde ciddiyetle çalışmaktan geri durmuyoruz”

Başbakan Ersan Saner, “komiteleri çalıştırmayan muhalefet” sözlerini kullanması üzerine bir tepki de CTP Milletvekili Erkut Şahali’den geldi. Şahali, yasalar üzerinde ciddiyetle çalışmaktan geri durmadıklarını belirterek, “Biraz insaf, az biraz da edep yahu!” dedi.

16 Mayıs 2021 Pazar 19:48
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Erkut Şahali: “Bizler yasalar üzerinde ciddiyetle çalışmaktan geri durmuyoruz”

Sosyal Medya

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Başbakan Ersan Saner’in komiteleri çalıştırmayanın kendileri değil muhalefet olduğunu söylemesi üzerine sosyal medyadan bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Şahali, “Başbakan'ın meclis komitelerinin toplanamamasına gerekçe olarak "muhalefet milletvekilleri katılmıyor" demesi sadece gerçek dışı değil, aynı zamanda emeğe karşı yapılmış çok büyük bir saygısızlıktır!” dedi.

CTP’li vekil Şahali, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“Kendi partisine mensup üyeler katılmadığı halde, halk yararına olduğunu düşündüğümüz her toplantının açılışını sağlamakla kalmıyoruz, onlar ve hatta başkanlar toplantı sırasında başka başka işlerle uğraşıp telefon görüşmelerine devam ederken, bizler meclis çalışanları ve katılımcılarla yasalar üzerinde ciddiyetle çalışmaktan geri durmuyoruz.

Yoklama çizelgeleri de tutanaklar da oradadır, merak eden varsa edinmesine memnuniyetle yardımcı oluruz.

Biraz insaf, az biraz da edep yahu!”

Son Güncelleme: 16.05.2021 19:53
Anahtar Kelimeler:
Erkut Şahali
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