Erkut Şahali: “Dövize endeksli muhasebe sistemi bizim için ertelenemez bir ihtiyaçtır”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'finansal alternatif' açıklamasının ardından Türk Lirası, Dolar ve Euro'ya karşı sert yükseldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Erkut Şahali, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Şahali, “Demek ki neymiş! Dövize endeksli muhasebe sistemi mümkünmüş. Hatta bizim için ertelenemez bir ihtiyaçtır” ifadelerini kullandı.

Şahali, “Bize "nasıl olamayacağını" anlatanlar, Türkiye'nin tüm TL mevduatları dövize endekslediğini görünce, belki bizim ne dediğimizi de daha kolay anlayacaklar. Umarım öyle olsun...” dedi.