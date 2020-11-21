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Ersan Saner: “Son noktaya kadar uğraştık…”

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner hükümeti kurma çalışmaları çerçevesinde tüm siyasi partilerle sıkı bir diyalog içinde çalıştıklarını ve en son noktaya kadar uğraştıklarını söyledi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 13:52
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Ersan Saner: “Son noktaya kadar uğraştık…”

İcraat hükümeti veya seçim hükümeti gibi seçeneklerin tümünün görüşüldüğünü belirten Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner, partilerin tümünün hassasiyetlerini anladığını fakat kendisinin hassasiyetinin KKTC ve KKTC’de bir hükümet kurulması olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Tatar’a iade etmesinin ardından çıkışta basına açıklama yapan Saner, öğle saatlerinden itibaren dünkü doğal afetin yaşandığı Girne ve civar bölgeleri bakanlar ve bölge milletvekilleriyle ziyaret edeceklerini belirterek, yaraların sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

“Gönül isterdi ki Cumhurbaşkanına bugün hükümeti sunalım” diyen Saner, CTP’nin mecliste ikinci büyük sandalye sayısına sahip olduğunu dolayısıyla görevin CTP Başkanı Erhürman’a verilmesini beklediğini, fakat bunun takdirinin yine Cumhurbaşkanında olduğunu ifade etti.

KKTC’nin yüceltilmesi için UBP’nin bundan sonra da hangi görev verilirse verilsin yapmaya hazır olduğunu söyleyen Saner, CTP’nin görevi alması ve hükümeti kuramaması halindeyse sitemkâr olmayacağını, amacın KKTC olduğunu ve siyasilerin ülke yönettikleri dolayısıyla duygularını bir yana bırakarak prensipleriyle hareket etmesinin her zaman gerekli olduğunu vurguladı.

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