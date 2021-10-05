Kıbrıs Türkünün tarihine mal olmuş, Foto Atlas’ın kurucularından Faik Atlas, yaşamını yitirdi..
Çevresinde çok sevilen biri olan Faik Atlas’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Faik Atlas, Lefkoşa’da İsmail Safa Camisinde yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Faik Atlas hayatını kaybetti
Lefkoşa en güzel, en kibar, en dürüst, gerçekten usta bir fotoğrafçısını kaybetti!
05 Ekim 2021 Salı 20:47
51 Okunma
Kıbrıs Türkünün tarihine mal olmuş, Foto Atlas’ın kurucularından Faik Atlas, yaşamını yitirdi..