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Faik Atlas hayatını kaybetti

Lefkoşa en güzel, en kibar, en dürüst, gerçekten usta bir fotoğrafçısını kaybetti!

05 Ekim 2021 Salı 20:47
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Faik Atlas hayatını kaybetti
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Kıbrıs Türkünün tarihine mal olmuş, Foto Atlas’ın kurucularından Faik Atlas, yaşamını yitirdi..
Çevresinde çok sevilen biri olan Faik Atlas’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.
Faik Atlas, Lefkoşa’da İsmail Safa Camisinde yarın öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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