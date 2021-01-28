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Firari FETÖ’cü Kıbrıs’ta yakalandı

Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay’da görev yapan polis memurlarından sorumlu "FETÖ abisi" olduğu tespit edilen firari Ahmet Yiğit'in KKTC’de yakalandığını açıkladı.

28 Ocak 2021 Perşembe 12:52
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Firari FETÖ’cü Kıbrıs’ta yakalandı

Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü, Hatay’da görev yapan polis memurlarından sorumlu "FETÖ abisi" olduğu tespit edilen firari Ahmet Yiğit'in KKTC’de yakalandığını açıkladı.


Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, FETÖ firarisi Ahmet Yiğit'in Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmasında da firari durumda olduğu kaydedildi.

Firari Ahmet Yiğit’in emniyet mahrem yapılanması içerisinde yönetici olduğu, şahsın o dönem Hatay’da görev yapan polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi. 

KKTC’de Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT,TC İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Ahmet Yiğit'in KKTC’de yakalandığı kaydedildi.

Girne Limanı’ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02.45’te Mersin Taşucu Limanı’na getirilen zanlının Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’nce gözaltına alındığı belirtildi.

Son Güncelleme: 28.01.2021 13:59
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