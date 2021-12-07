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Fırtınayla birlikte elektrikler bölge bölge kesilmeye başladı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yağmurun başlamasıyla birlikte bölgelerden elektrik kesintisi ve arıza duyuruları yayınlamaya başladı.

07 Aralık 2021 Salı 23:42
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Fırtınayla birlikte elektrikler bölge bölge kesilmeye başladı
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yağmurun başlamasıyla birlikte bölgelerden elektrik kesintisi ve arıza duyuruları yayınlamaya başladı.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada Güneşköy, Aydınköy, Aydınköy’ün kuzeyi, Aydınköy-Gaziveren Yolu, Gaziveren, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Mümtaz Rest., Gaziveren Tepe Mah., Afrodit Sitesi, Seagirt Sitesi, Livadya Rest., Çiftlikevi Rest., Gaziveren’in bir kısmı ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemediğini duyurdu. 

Yapılan ikinci duyuruda ise Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil, Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü'ne elektrik verilemediği duyuruldu.

Üçüncü duyuruda ise Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesine elektrik verilmediği ve arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi. 

KIB-TEK'ten saat 23:30'da yapılan dördüncü duyuruda da İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompalarına elektrik verilemediği açıklandı.

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